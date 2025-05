U16-Teams der Profi-Klubs wandern in eigene Liga

Diejenigen, die sich im Jugendfußball nicht ganz so gut auskennen, werden sich beim Blick auf die Tabelle in der B-Junioren-Niederrheinliga verwundert die Augen reiben. Dort geben in dieser Saison die Jüngsten den Ton an. Hinter dem Spitzenreiter und wahrscheinlichen Meister MSV Duisburg U16 macht der gleichaltrige Nachwuchs der Fortuna und von Borussia Mönchengladbach den „Vize“ unter sich aus.

Bloßer Zufall ist dieses Tabellenbild indes nicht. Auch wenn die „Großen“ in der Vergangenheit nicht in jeder Spielzeit so geschlossen dominant auftraten wie in der aktuellen Runde, so lässt sich doch im Trend erkennen, dass die Kluft zwischen Profi- und Amateurklubs im Jugendbereich immer größer wird. Überraschen muss das niemanden. Denn der Aufwand, der in einem NLZ inzwischen betrieben wird, lässt sich mit der alltäglichen Arbeit eines „herkömmlichen“ Klubs schon lange nicht mehr vergleichen. Und daher verblüfft es auch keineswegs, dass mit der Fortuna, dem MSV, der Borussia und RWE sich die vier Top-Teams mit Ablauf dieser Saison aus der Niederrheinliga zurückziehen. Das Quartett schließt sich zur Saison 2025/2026 stattdessen dem neuen WDFV-U16-Nachwuchscup an, einer geschlossenen Liga für die Nachwuchsleistungszentren unter dem Dach des Westdeutschen Fußball-Verbandes.

Bestrebungen der Profivereine eine solche Spielklasse, wie es sie beispielsweise auch schon in den Altersklassen U12 oder U14 gibt, auch bei den B-Junioren zu implementieren, gab es schon lange. Zu den Befürwortern zählte von Beginn an auch die Fortuna. „Der stetige sportliche Vergleich auf Augenhöhe ist für uns von hoher Bedeutung“, sagt Stefan Vollmerhausen, der bei der Fortuna den sportlichen Bereich im NLZ verantwortet. Für die Profiklubs liegen weitere Vorteile einer Vereinheitlichung des Ligasystems über Altersklassen hinweg auf der Hand. So fällt es künftig auch leichter, Spieler zwischen U16 Nachwuchscup und U17-Nachwuchsliga flexibel zu schieben, was bislang aufgrund unterschiedlicher Regelungen nicht immer möglich war.