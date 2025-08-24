U16 startet mit einer Niederlage

Die U16 des 1. FC Saarbrücken hat den Saisonstart vermasselt. Als Gast der JFG Schaumberg-Prims gab es am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz im Nonnweiler GemeindeteiFür das Malstatter U16-Team steht am kommenden l Primstal eine 1:2 (0:1)-Niederlage. Unmittelbar vor der Pause brachte Tobias Jost sein Team nach vorne (39.), ehe Bilal Berete nach genau einer Stunde auf 2:0 erhöhte. Den Schlusspunkt hatten zwar die Saarbrücker, als Maximilian Kreibig in der 76. Minute den Anschlusstreffer erzielte, doch zu mehr reichte es nicht für das Team von Trainer Steven Cremers. Für das FCS-Team steht am kommenden Samstag ein weiteres Auswärtsspiel an, dann geht die Reise zum SV Gonsenheim. Das Spiel auf dem Kunstrasenplatz an der Kapellenstr. beginnt um 17 Uhr. Die JFG Schaumberg-Prims ist am Samstag ebenfalls in Mainz zu Gast, das Spiel beim TSV Schott auf dem Kunstrasenplatz an der Karlsbader Str. beginnt eine halbe Stunde früher, also um 16.30 Uhr.