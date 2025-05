U16 sichert sich wichtige drei Punkte überlegen !

Von der ersten Minute an war klar: Der TSV Neu-Ulm war mit einer Mission angereist. Auf dem hervorragend präparierten Rasen in Krauchenwies ließen unsere Jungs keinen Zweifel daran, dass sie bereit waren, alles zu geben. Mit Spielfreude, Tempo und präzisem Passspiel setzten die „Sky-Blues“ die Gastgeber sofort unter Druck. Ball und Gegner wurden phasenweise schwindelig gespielt – einzig im letzten Drittel fehlte anfangs noch die nötige Durchschlagskraft.

SGM TSV Sigmaringendorf vs. TSV Neu-Ulm II – 1:5 (1:2)

Doch Sigmaringendorf gab sich nicht kampflos geschlagen. Trotz technischer Unterlegenheit warfen sie sich mit großer Leidenschaft in jeden Zweikampf und machten es unseren Jungs schwerer als es das Ergebnis vermuten lässt. Dann, nach knapp 20 Minuten Dauerbelagerung des gegnerischen Strafraums, ging ein Raunen durchs Publikum – ein Konter der Gastgeber wurde brandgefährlich. Doch unsere Antwort kam prompt und eindrucksvoll: Samet Kizilgöz nahm Maß und nagelte den Ball aus halbrechter Position sehenswert in die Maschen – 1:0 für den TSV!

Die Fischer-Elf blieb am Drücker und belohnte sich in der 40. Minute erneut: Wieder war es Kizilgöz, diesmal in Szene gesetzt von Kjell Wietelmann, der aus rund 18 Metern eiskalt zum 2:0 abschloss. Die mitgereisten Fans jubelten – doch kurz vor dem Pausenpfiff meldeten sich die Gastgeber mit einem sehenswerten Freistoß zurück: 2:1. Spannung zur Halbzeit.