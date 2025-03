U16 setzt sich gegen Rot-Weiß Koblenz durch

Auch im zweiten Regionalliga-Spiel des Jahres stand bei der U16 am Sonntag die Null hinten. Wie schon im ersten Spiel vor einer Woche musste das Team des Trainergespanns Sven Borgard und Noah Helfen keinen Gegentreffer hinnehmen. Beim 3:0 (0:0) gegen den FC Rot-Weiß Koblenz auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld traf Janis Hey in der Schlussphase gleich zwei Mal (59. und 78.), den dritten Treffer steuerte zwischendrin noch Joel Happi, der am Tag zuvor schon bei der U19 mitspielte, zum 3:0. Das FCS-Team ist in der Regionalliga-Tabelle weiter Fünfter, die Koblenzer Gäste belegen nun Rang Elf. Am kommenden Sonntag steht nun die Auswärtsaufgabe bei der einen Platz besser dastehenden U16 des 1. FC Kaiserslautern an. diese Begegnung wird auf einem Rasenplatz im NLZ Fröhnerhof (Werner-Liebrich-Str., Mehlingen) ausgetragen und um 13 Uhr angepfiffen.