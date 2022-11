U16 setzt sich gegen den Letzten durch 1.FC Saarbrücken: Deutlicher 7:2-Erfolg über JFV Rhein-Hunsrück

Die U16 des 1. FC Saarbrücken wurde ihrer Favoritenstellung im Heimspiel gegen Schlusslicht JFV Rhein-Hunsrück gerecht und schickte die Gäste am Sonntag mit einem 7:2 (4:0)- vom Sportfeld weg. Schon in der 9. Minute schaffte Gradi Ndombele den ersten Treffer für die Malstatter. Drei Minuten später rappelte sich Vakkas Sahan nach einem Stolperer im Strafraum auf und konnte den gegnerischen Torwart noch umspielen, bevor er zum 2:0 traf. In der 26. Minute erhöhte Sahan nach einer Ecke auf 3:0, ehe er den Hattrick in der 34. Minute komplettierte. Auch nach der Pause blieb das FCS-Team am Drücker, zunächst war Joshua zum 5:0 erfolgreich, ehe Sammy Marcel Mathieu per Kopfball das 6:0 erzielte. Den letzten FCS-Treffer steuerte Fabian Uhl in der . Minute bei. "Wir waren hoch überlegen, sie gaben sich zwar nie auf, aber wir hätten noch mehr Treffer erzielen können. Am Ende waren wir etwas nachlässig, sodass sie noch zu zwei Treffern kamen", sagte U16-Trainer Joscha Klauck nach dem Spiel. In der Tabelle ist das FCS-Team Siebter, zum Vierten SV Gonsenheim beträgt der Rückstand lediglich zwei Punkte. Am kommenden Samstag geht die Reise zur TuS Koblenz, die momentan direkt hinter dem FCS-Team auf Rang acht steht.