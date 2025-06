U16 schließt Regionalliga auf Platz 7 ab

Auch für die U16 des 1. FC Saarbrücken ist die Saison nun zu Ende. Am letzten Spieltag trennte sich das Team vom Trainergespann Sven Borgard und Noah Helfen am Sonntag von den Sportfreunden Eisbachtal mit 2:2 (1:2). Die Gäste aus dem Westerwald konnten die Saarbrücker Führung von Tom Born aus der 7. Minute nach 22 Minuten durch Malik Dayan nicht nur ausgleichen, sie gingen durch Henri Schroer nach 28 Minuten sogar in Führung. Den letzten Saisontreffer, der zum Ausgleich und gleichzeitig zum Endstand führte, erzielte dann Georgii Choronyi in der 68. Minute. Das U16-Team des FCS hat fünf Mannschaften aus dem älteren Jahrgang hinter sich gelassen und war in der gesamten Runde nicht in Abstiegsgefahr.