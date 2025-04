U16 ohne Chance in Speyer

Für die U16 des 1. FC Saarbrücken war der Sonntags-Ausflug nach Speyer nicht lohnenswert. Als Gast des FC Speyer 09 musste das Team des Trainergespanns Sven Borgard und Noah Helfen eine 0:4 (0:3)-Niederlage hinnehmen. Die Gastgeber lagen vor 50 Zuschauern nach Treffern in der 19., 31. und 40. Minute schon zur Pause klar vorne, der vierte Treffer fiel dann in der 73. Minute. In der Tabelle liegt das FCS-Team nun auf Rang Fünf, der TSV Schott Mainz konnte mit dem 2:2 gegen die U16 des 1. FC Kaiserslautern bereits am Samstag vorbeiziehen. Am kommenden Wochenende ist das FCS-Team spielfrei, ehe es dann nach Ostern am 26. April mit dem Auswärtsspiel beim TSV Schott Mainz weitergeht.