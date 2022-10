U16 muss sich im Westerwald geschlagen geben 1.FC Saarbrücken: Nach weiter Fahrt 2:3 unterlegen

Die U16 des 1. FC Saarbrücken musste sich am Sonntagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz am Theodor-Heuss-Stadion der SpVgg. EGC Wirges mit 2:3 (1:1) geschlagen geben. Paul Wallacher brachte sein Team zwar in der 8. Minute nach vorne, doch Marcel Ring konnte in der 29. Minute die Gäste-Führung ausgleichen. Nico Kilian brachte sein Team dann in der 51. Minute erstmals in Führung, Leon Schopf konnte diese in der 60. Minute sogar noch ausbauen. Tim Rupp traf dann in der Nachspielzeit noch für den FCS vom Elfmeterpunkt zum Endstand. "Wir sind durch einen frühen Kopfballtreffer in Führung gegangen, konnten uns dann aber nicht mehr so durchsetzen. Es war ein überraschend starker Gegner. Wir hatten zuletzt mehrere gute Spiele, es gibt im Jugendfußball diese Schwankungen von Spieltag zu Spieltag", sagte FCS-U16-Trainer Joscha Klauck nach der Partie im vorderen Westerwald. Das FCS-Team ist momentan Siebter, könnte aber vom TSV Schott Mainz, der ein Spiel weniger ausgetragen hat und mit zwei Punkten weniger auf Rang acht liegt, noch verdrängt werden.