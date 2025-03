U16 mit Auftaktsieg in die Rückrunde

Unser U16 traf bei wunderbarem Frühlingswetter zum Auftakt in die Rückrunde auswärts auf die Truppe von Bad Schussenried. In dieser Partie galt es nicht nur Vitamin D3 zu tanken, sondern auch wichtige 3 Punkte an die Donau zu holen. Bereits früh in dieser Partie konnten die Skyblues mit drei Toren in Führung gehen und zeigten, das es an diesem Tag nichts zu holen gibt für die Gastgeber. Phasenweise lud man dann doch die Schussenrieder auf einige Chancen ein, die aber dann durch den sicheren TSV Keeper entschärft werden konnten. Kurz vor der Halbzeit erzielte die Donau-Elf per Freistoß noch das 0:4, bevor es dann mit der sicheren Führung in die Halbzeit ging.

Im zweiten Durchgang und diversen Wechseln blieb das Team von Felix Fischer überlegen, allerdings Phasenweise auch etwas eigensinnig und verschwenderisch mit guten Möglichkeiten. Dennoch bespielte die U16 den Gegner erfolgreich, konnte vier weitere Tore erzielen und beendete diese Parte absolut überlegen mit 0:8.