U16 kann Derby 1.FC Saarbrücken: Jüngere B-Junioren bezwingen Bundesliga-Absteiger

Das war ein gelungener Derby-Nachmittag für die U16 des 1. FC Saarbrücken. Das von Joscha Klauck trainierte Team bezwang zeitlich fast parallel zum Drittligaspiel gegen Zwickau auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld die Vertretung der SV Elversberg mit 2:0 (0:0). !Wir haben uns immer besser zurecht gefunden, haben uns in dieses Spiel gegen die durchweg älteren Gäste hereingekämpft. Wir bekamen immer mehr Chancen und haben die dann auch genutzt. Wir haben auch in den bisherigen Spielen gegen Jungs aus dem älteren Jahrgang gut gespielt, konnten uns da aber nicht so durchsetzen wie heute. Das war hervorragend". Das 1:0 in der 53. Minute fiel nach einer Ecke, die Moritz Gingert verwandelte. "Wir sind dann drangeblieben und haben fünf Minuten später auch das zweite Tor erzielt", schildert Klauck den weiteren Spielverlauf. Diesmal traf mit Emirhan Erdogan ein Spieler, der schon wie sein Bruder Batuhan in der U17 spielt. In der Tabelle liegt die FCS-U16 jetzt auf Rang Sieben. Eisbachtal könnte am Sonntag mit einem Sieg bei Wormatia Worms allerdings wieder vorbeiziehen.