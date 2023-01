U16 im doppelten Einsatz 1.FC Saarbrücken: Stadtmeisterschaft und Turnier in Dettelbach

Doppelter Einsatz für das in der Regionalliga spielende U16-Team des 1. FC Saarbrücken. Am Sonntag um 17.30 Uhr steht in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle (Halbergstr.) das Finale der Saarbrücker Jugend-Hallenstadtmeisterschaft auf dem Programm. Gegner ist die U17 der SG DJK Ensheim. Bereits am Samstag steht der zweite Teil des jüngeren FCS-B-Juniorenteams in Dettelbach beim Norit-Cup auf dem Hallenfeld. An diesem Turnier nehmen zahlreiche Bundesliga-Vertretungen teil. In der Vorrunde trifft das Malstatter Team zunächst um 14.15 Uhr auf den VfL Wolfsburg, der in der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost spielt. Um 16.15 Uhr geht es gegen den in der U17-Bayernliga spielenden 1. FC Schweinfurt 05 und um 18.15 heißt der Gegner 1. FSV Mainz 05 aus der Bundesliga Gruppe Süd/Südwest, auf dem Feld Ligakonkurrent der FCS-U17. Am selben Abend stehen dann noch Zwischenrundenspiele auf dem Plan. Je nachdem, welchen Platz das Saarbrücker Team am Samstag erreicht, kommt es dann am Sonntag zu Platzierungsspielen.