U16 holt nächsten Sieg

Die U16 des 1. FC Saarbrücken ist nicht mehr Schlusslicht der B-Junioren-Regionalliga Südwest. Das Team von Trainer Noah Helfen bezwang am Samstag den FC Homburg mit 5:2 (2:1), damit sind die Gäste aus der Saarpfalz neuer Letzter. Samuel Schnepp traf in der 13. Minute zur FCS-Führung ins eigene Netz, der Ex-Homburger Maurizio Cosenza baute die Führung vier Minuten später aus. Torben Stichter sorgte in der 37. Minute für den 2:1-Pausenstand. Alex Schäfer stellte in der 50. Minute den alten Abstand wieder her, ehe Lennart Braun nach 68 Minuten für die grün-weissen Gäste wieder anschließen konnte. Die Entscheidung fiel dann innerhalb von zwei Minuten durch Treffer von Luca Buch (73.) und Alex Schäfer (75.). Das FCS-Team hat damit den FC Homburg überholt und nun drei Punkte Vorsprung vor den Saarpfälzern