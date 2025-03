U16 holt drei Punkte im Nachholspiel gegen Munderkingen

Unser U16 konnte sich im Nachholspiel auswärts gegen die SGM Munderkingen mit 4:1 durchsetzen und holt drei weitere wichtige Punkte in dieser Saison.

SGM (VFL Munderkingen) Schwarz/Weiss Donau vs. TSV Neu-Ulm II 1:4 (0:3)

Bei nasskaltem Wetter kam die Elf von Felix Fischer gut in die Partie und ließ Ball und Gegner laufen. Bereits in der 7.Spielminute traf Marko Jovanovic nach tollen Zuspiel von Nikolas Loch sehenswert zum 0:1. Ein paar Minuten später war es erneut unsere Nr. 5, der nach präzisem Diagonalpass von David Laufer zur 0:2 Führung traf. Der Gastgeber konnte im weiteren Spielverlauf mit gelegentlichen Kontern etwas Gefahr ausstrahlen, allerdings war unser Defensivverbund erfolgreich zur Stelle. Kurz vor der Halbzeit dann noch ein Eigentor von Munderkingen nach Freistoss in den Strafraum. Mit dieser komfortablen Führung und einer überlegenen Leistung, ging es dann zum Pausentee.

Im zweiten Spielabschnitt blieb die Donau-Elf zwar überlegen, aber durch eigene Nachlässigkeiten gestattete man dem Gegner wieder zurück ins Spielgeschehen zu finden. Munderkingen konnte dann mit einem schönen Kopfball nach Eckball auf 1:3 verkürzen. Neu-Ulm übernahm dann wieder das Heft des Handelns und drückte den Gastgeber wieder in die Defensivarbeit. Einige gute Möglichkeiten blieben ungenutzt bis dann Marko Jovanovic per direkt verwandeltem Eckball seine starke Leistung zum 4:1 veredelte. Nach ein paar weiteren Spielminuten pfiff der Schiedsrichter dann diese Partie ab.