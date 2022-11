U16 holt die Punkte bei 1817 1.FC Saarbrücken: B-II-Junioren können am Rhein triumphieren

Den Saarbrücker Nachmittag auf dem Sportplatz an der Mainzer Schillstr. als Gast des TV 1817 Mainz eröffnete die U16. Das Team von Trainer Joscha Klauck setzte sich in einem engen Match mit 3:1 (1:0) durch. "Wir waren froh über den Sieg, wir haben im Moment durch Abstellungen zur U17 und die damit verbundenen Sperren ein enges Kaderkostüm, deshalb waren wir auch froh, dass ein eingewechselter Spieler uns die Punkte sicherte. Wir waren nicht so überlegen, aber man konnte wieder die Entwicklung deutlich sehen, so dass wir am Ende noch nachlegen konnten statt den Ausgleich zu erzielen", sagte der Trainer erfreut nach dem Spiel. Sahit Qallaku brachte sein Team früh in Führung (1q5.), Tim Philipp Reske glich in der 44. Minute aus. "Da war es eng, aber sie hatten keine großen Gelegenheiten, so dass wir uns dann mit zwei weiteren Treffern durchsetzen konnten", sagte Klauck nach dem Spiel. Connor Hepper erzielte das 1:2 in der 62. Minute, der eingewechselte Lukas Dier machte in der Schlussminute den Deckel drauf. Das FCS-Team ist jetzt Fünfter und findet sich in der Liga immer besser zurecht. "Wir können uns mittlerweile auch gegen U17-Teams gut behaupten, das ist wichtig, weil fast alle ja noch ein Jahr im B-.Juniorenbereich bleiben und wir dann in der kommenden runde eine starke U17 haben werden", schloss Klauck das Fazit zur Fahrt in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt.