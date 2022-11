U16 eröffnet den FCS-Tag beim TV 1817 Mainz 1.FC Saarbrücken: Nach glücklichem Sieg nun nochmal bessere Leistung

Nach dem knappen und eher glücklichen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen die Sportfreunde Eisbachtal weiß Trainer Joscha Klauck, dass für einen weiteren Triumph beim TV 1817 Mainz am Samstag (13 Uhr, Kunstrasen Schillstr.) eine Leistungssteigerung nötig ist. Sein Team bleibt gegenüber dem Erfolg über die Westerwälder fast unverändert. "Wir hatten einige Spieler bei der U17-Bundesligamannschaft, die stehen nicht zur Verfügung. entweder spielen sie erneut im älteren Jahrgang oder sie sind gesperrt. Deshalb wird sich am Kader gegenüber der vergangenen Woche nichts ändern. Wir müssen in Mainz aber wieder eine andere Einstellung an den Tag legen, um dort dreifach zu punkten, auch wenn sie in der Tabelle weit hinten stehen", sagte Klauck am Donnerstag. Sein Team ist in der Tabelle Sechster, die Gastgeber vom Rheinknie liegen auf Rang Zwölf, die Favoritenstellung dürfte klar verteilt sein. Die Tabelle ist mittlerweile auch völlig begradigt. Einziges Team in unmittelbarer Schlagdistanz ist die SV Elversberg, die zwei Punkte mehr hat und einen Platz besser liegt. Unmittelbar hinter dem FCS-Team liegt punktgleich die EGC Wirges auf Rang Sieben, mit zwei Punkten weniger liegt der TSV Schott Mainz auf Rang acht.