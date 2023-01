U16 empfängt Team aus Heidelberg 1.FC Saarbrücken: B-Junioren-Regionalligateam kann spielen

Das B-Junioren-Regionalligateam des 1. FC Saarbrücken kann am Samstag das Testspiel gegen die U16 der SG Heidelberg-Kirchheim durchführen. Es wird aber auf dem unteren, etwas kleineren Kunstrasenplatz an der Saarlandhalle gespielt.

Nachdem der obere Kunstrasenplatz am Saarbrücker FC-Sportfeld nicht bespielbar gemacht werden kann, mussten die b-Junioren des 1. FC Saarbrücken umdisponieren. Die U16 spielt nun auf dem unteren, kleineren Platz hinter der Saarlandhalle um 12.30 Uhr gegen das U16-Team der SG Heidelberg-Kirchheim, Dieses Team spielt in der Feldrunde in der Landesliga rhein-Neckar. Das für den gleichen Zeitpunkt vorgesehene Testspiel des U17-Bundesligateams gegen das U16-Team des Karlsruher SC entfällt, die U17 spielt dafür am Sonntagmittag beim SVW Mannheim. "Wir haben für das Spiel gegen Heidelberg fast alle Man dabei, lediglich Connor Hepper wird länger fehlen", blickte U16-Trainer Joscha Klauck auf das Spiel gegen die Neckarstädter voraus.