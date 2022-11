U16 empfängt Eisbachtal am FC-Sportfeld 1.FC Saarbrücken: Frühsport für die B-Junioren

Für die U16-Junioren des 1. FC Saarbrücken heißt es am Sonntag früh aufstehen und ausgeschlafen sein. Denn bereits um 11 Uhr kommt es auf dem Kunstrasenplatz am FC-sportfeld zum Heimspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal. Nach der knappen 2:3-Niederlage vor Wochenfrist bei der SpVgg. EGC Wirges trifft das Team von Trainer Joscha Klauck somit erneut auf einen Gegner aus dem Westerwald. Nachdem nun alle Teams zehn Spiele absolviert haben, steht das FCS-Nachwuchsteam auf Rang Sieben. Zum Sechsten Wirges sind es seit vergangenem Sonntag drei Punkte, Platz Zehn, auf dem die Sportfreunde stehen, ist ebenfalls drei Zähler entfernt. Das U16-Team hat aber sein tabellarisches Schicksal nach Ende der Runde sowieso nicht selbst in der Hand, so dass die Entwicklung der Spieler im Vordergrund steht. Schon am vergangenen Wochenende waren mehrere U16-Spieler im bundesliga-Team von Matthias Malter, wo sie in der kommenden Runde dann ganz integriert werden sollten. "Die Spieler, die in der Bundesliga spielen, fehlen uns natürlich, jetzt fahren aktuell zwei mit nach Karlsruhe, Justin Channot fehlt ebenfalls am Sonntag. Wirges und Eisbachtal liegen in der gleichen Tabellenregion wie wir, in Wirges waren wir nicht so gut, da wird es interessant sein, ob wir das in einem Heimspiel gegen ein gleichstarkes Team jetzt besser machen", sagte Trainer Joscha Klauck am Freitagmorgen.