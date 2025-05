U16 des MSV Duisburg sichert sich Niederrheinliga-Meisterschaft

Die Plätze für die neue Rhein-Ruhr-Liga werden folgendermaßen an die Mannschaften aus Duisburg/Mülheim/Dinslaken vergeben: vier Plätze werden an die möglichen Absteiger aus der Niederrheinliga gehen. Sollte es weniger als vier Absteiger aus dem Kreis gehen, gehen die restlichen Startplätze an die besten Teams der Leistungsklasse, die nicht den Schritt in die Niederrheinliga schaffen.

In der Niederrheinliga der A-Jugendlichen ist steigt aus dem Kreis nur der FSV Duisburg ab. Das bedeutet, dass die drei besten Teams der aktuellen Leistungsklasse den Sprung in die Rhein-Ruhr-Liga schaffen. Hier spielen die ersten beiden, Mülheimer FC 97 und Rhenania Hamborn die Qualifikation um die Niederrheinliga. Bei erfolgreicher Qualifikation würden die dahinterstehenden Mannschaften nachrücken, die da wären der SuS 09 Dinslaken, der VfB Speldorf, Hamborn 07 und Viktoria Buchholz. Entsprechend haben die Jungs aus Dinslaken die Rhein-Ruhr-Liga gesichert, die anderen Teams müssen für den FSV, den MFC und der Rhenania halten, dass sie die Quali für die Niederrheinliga erfolgreich bestreiten. So könnten insgesamt sieben Mannschaften aus dem Kreis Duisburg/Mülheim/Dinslaken überregional spielen.

Verkopfter hingegen geht es in der Qualifikation bei den B-Junioren zu. Hier gehen gleich vier Mannschaften aus der Niederrheinliga in den neuen Westdeutschen Nachwuchscup, der exklusiv für Vereine mit Nachwuchsleistungszentrum gedacht ist. Durch dessen ausscheiden rücken vier Mannschaften hoch. Das führt zur erneuten Qualifikation für den FSV Duisburg und den VfB Homberg. So steigt keine Mannschaft in die Rhein-Ruhr-Liga ab. Der SuS 09 Dinslaken under VfB Speldorf spielen die Quali für die Niederrheinliga. Scheitern beide, wären noch der MFC und die Zweitvertretung des FSV Duisburg für die Rhein-Ruhr-Liga qualifiziert. Setzen sich aber beide durch, würden auch noch Croatia Mülheim und Rhenania Hamborn im nächsten Jahr überregional spielen.