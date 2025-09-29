U16 bietet SC Idar lange Paroli

Die U16 des 1. FC Saarbrücken war am Sonntag im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein nah dran am ersten Punktgewinn der laufenden Runde. Dennoch gab es eine 1:2 (0:1)-Niederlage. Es war das erste Spiel, nachdem Noah Helfen die sportliche Leitung des Teams als Trainer übernahm. Lennart Nackas brachte seine Mannschaft beteits in der vierten Spielminute in Führung, die Nahestädter konnten die Begegnung jedoch durch Treffer von Victory Damilola Omolade (43.) und Ali Magassa (65.) drehen. Das FCS-Team bleibt ohne Punkt Letzter, hat aber nur einen Zähler Rückstand auf den Vorletzten FC Homburg. Am Sonntag um 13 Uhr kommt die JFG Wolfstein WW/Sieg als nächster Gegner auf den Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.).