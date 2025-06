U16 beendet die Saison mit einem klaren Sieg gegen Munderkingen !

Unsere U16 setzte am letzten Spieltag ein deutliches Ausrufezeichen: Mit einem souveränen 5:0-Erfolg gegen die SGM Munderkingen verabschiedete sich das Team von Trainer Fischer eindrucksvoll aus der Saison. Trotz erheblicher Personalprobleme dominierte die Mannschaft von Beginn an das Geschehen im heimischen Dietrich-Lang-Sportzentrum.

TSV Neu-Ulm II vs. SGM Munderkingen 5:0 (1:0)

Die Gäste aus Munderkingen stemmten sich kämpferisch gegen die Niederlage und hielten lange das 0:0. Erst in der 32. Minute war der Bann gebrochen: Nach sehenswerter Vorarbeit von Samet Kizilgöz erzielte Sinan Koc die verdiente Führung. Mit dem knappen, aber hochverdienten 1:0 ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel machte der TSV schnell alles klar. Eren Can Maden und Samet Kizilgöz erhöhten früh und sorgten für klare Verhältnisse. In der Schlussphase durften die Zuschauer nochmal schönen Kombinationsfußball bewundern. Jannik Dech legte mustergültig für Sinan Koc auf, ehe Mesrat Qadami per Strafstoß den Schlusspunkt zum 5:0 setzte.