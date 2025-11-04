U15-Weltspitze am Bodensee – jetzt Teamtickets für den MTU-Cup sichern

– Foto: Florian Wolf

Am 29. und 30. November 2025 findet in der Messehalle A1 in Friedrichshafen der 21. Internationale U15-MTU-Cup statt. Seit 2003 richtet die Fußballabteilung des VfB Friedrichshafen das Hallenturnier aus, das sich im Laufe der Jahre zu einem festen Bestandteil im Kalender internationaler Nachwuchsturniere entwickelt hat – und regelmäßig die Stars von morgen auf den Platz bringt.

Hochkarätiges Teilnehmerfeld Auch in diesem Jahr versammelt sich beim MTU-Cup die internationale Nachwuchselite: Neben deutschen Top-Teams wie dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen sind unter anderem der FC Barcelona, Manchester United, Chelsea FC, PSV Eindhoven und erstmals Paris Saint-Germain vertreten.

Ergänzt wird das Feld durch Mannschaften aus Nordamerika, Asien und Südamerika – darunter der FC Dallas, Orlando City SC, Sudeva Delhi FC und der FC São Paulo. Das Teilnehmerfeld wird durch acht lokale Teams im Kampf „David gegen Goliath“ vervollständigt – eine reizvolle Mischung aus internationalem Spitzenfußball und regionalem Nachwuchs. Immer wieder bietet der MTU-Cup jungen Spielern eine erste große Bühne. Zahlreiche spätere Profis – etwa Thomas Müller, Joshua Kimmich oder Dani Olmo – sammelten hier ihre frühen Erfahrungen im internationalen Vergleich. Wer genau hinsieht, kann also vielleicht schon in diesem Jahr den nächsten Bundesliga- oder Champions-League-Star erspähen.