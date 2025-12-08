U15 von Ratingen 04/19 rutscht ans Tabellenende

Zwei Gegentore nach zwölf Minuten

Die Anfangsphase verpennte der Nachwuchs von 04/19, Rot-Weiss Essen nutzte dies mit seiner individuellen Klasse und Qualität für schnelle Treffer zum 2:0 nach gerade einmal zwölf Minuten. Doch Kampmanns Mannschaft fing sich und spielte eigene Chancen heraus. „Aber leider haben wir diese, wie auch in den letzten Spielen, nicht genutzt. Wir haben das Spiel aber auch so gestalten können, dass wir kaum noch etwas zugelassen haben“, sagte der Coach der Ratinger.

In den zweiten Durchgang starteten die Gastgeber gut, bauten gleich wieder Druck auf. Doch in der 45. Minute kam Ratingens Keeper einen Schritt zu spät und erwischt so nicht den Ball, sondern den Essener Spieler – Elfmeter. Mit dem 3:0 war die Partie vorzeitig entschieden, dennoch gab sich die Kampmann-Truppe nicht auf und kämpfte bis zum Schluss. Doch in der Schlussminute erzielte der Tabellenführer sogar noch das 4:0 und nutzte dabei einen individuellen Abwehrfehler der Gastgeber.

Zu viele Fehler - und Chancen ausgelassen

„Wir haben unsere Chancen wieder nicht genutzt und auch wieder individuelle Fehler gemacht. Am Ende verlieren wir 0:4, aber ich muss sagen, dass das Ergebnis zu hoch ausgefallen ist“, sagte Kampmann.

Der Nikolaustag hätte nicht schlimmer für die Ratinger Nachwuchs-Fußballer verlaufen können: Neben der 0:4-Heimniederlage gegen Tabellenführer RWE gewann Aufsteiger Eintracht Dortmund 3:0 gegen den FC Wegberg-Beeck und zog in der Tabelle an 04/19 vorbei. Das Team von Kampmann geht damit als Tabellenletzter in die Winterpause. Am 20. Dezember testet man zu Hause noch einmal gegen den SC Krefeld 1905, danach folgen dann rund drei Wochen Pause. Das nächste Meisterschaftsspiel bestreitet das Team aus der Dumeklemmerstadt am 21. Februar um 15 Uhr im Sportpark gegen den Tabellenfünften SC Preußen Münster.

04/19: Pasic – Szoplinski (68. Glamm), Farhan Shaib, Haridy (36. Haxhiu), Aydin (68. Gürlek), Kim, Raßmann (36. Meißner), Maaßen, Doveden, Nilsson, Bahci.