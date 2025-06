U15 unterliegt in Gonsenheim klar

Die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken mussten auf ihrer letzten Auswärts-Tour in der laufenden Runde eine herbe Niederlage einstecken. Beim SV Gonsenheim gab es am Samstag eine 1:4 (1:3)-Niederlage.

Auch für die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken geht die Saison so langsam zu Ende. Im letzten Auswärtsspiel beim SV Gonsenheim gab es für das von Jörg Reeb und Nico Weismann trainierte Team eine 1:4 (1:3)-Niederlage. Einziger FCS-Torschütze zum zum 1:1-Ausgleich vor 75 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz an der Kapellenstr. war Luca Buch nach genau einer halben Stunde. Das FCS-Team ist nach dem regulär letzten Spieltag Sechster, die Wertung des am Donnerstag ausgefallenen Heimspiels gegen die EGC Wirges ist aber noch nicht berücksichtigt. Mit den drei Zählern aus diesem Spiel wäre der ein Punkt bessere TSV Schott Mainz überholt. Auch beim drei Punkte besseren SV Eintracht Trier 05 steht eine Entscheidung noch aus, weil das gestern angesetzte Spiel in Wirges abgebrochen wurde. Sollte das FCS-Team die drei vakanten Punkte erhalten und Trier in Wirges verlieren, wäre sogar der vierte Platz noch möglich. allerdings hat Trier das um vier Treffer bessere Torverhältnis.