U15 startet mit klarem Heimsieg

Erfolgreicher Start in die neue Regionalliga-Runde für die U15 des 1. FC Saarbrücken. Das Team von Trainer Jonathan Leibrock, der das Trainergespann Jörg Reeb und Nico Weismann ablöste, setzte sich am Sonntagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld mit 5:2 (3:1) gegen Eintracht Trier durch. Dabei gingen die Gäste von der Mosel durch Felix Vaudelet bereits in der 8. Minute in Führung. Doch schnell drehte sich das Blatt und zur Pause führten die Malstatter nach Treffern von Lukas Dillschneider (25.), Luca Kerkel (26.) und Lenny de Weze (35.) mit 3:1. Leo Texter (40.) und Jonas Diener (55.) bauten den Vorsprung in der zweiten Hälfte aus. Den Moselanern gelang durch Luis Schmitt drei Minuten vor Schluss noch der Treffer zum 5:2-Endstand. Nur der Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern traf am ersten Spieltag mit 7:0 noch häufiger, so dass das FCS-Team als Tabellenzweiter in den zweiten Spieltag geht. "Es war ein gelungener Start, wir haben uns nach dem Rückstand nicht aus der Bahn werfen lassen. Wir haben dann auch durchgezogen und nicht nachgelassen, so dass man mit dem ersten Spiel durchweg zufrieden sein kann", sagte Trainer Leibrock nach dem Spiel. Am kommenden sonntag (12 Uhr, Kunstrasen in der BZA Gartenstadt, Niederfeldstr.) tritt das FCS-Team beim Ludwigshafener SC an.