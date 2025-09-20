U15 springt auf Tabellenplatz 2

Wir trafen auf einen Gegner, der von der 1. Minute ausschließlich die Spielidee hatte, mit langen Bällen hinter unsere Kette zu kommen.

Da dieses nur semioptimal klappte, gewannen wir am Ende ungefährdet mit 5:2, wo mit einer konsequenteren Chancenverwertung auch ein deutlich höherer Sieg möglich gewesen wäre.

"Hochverdientet Sieg gegen den ehrlicherweise auch bisher schwächsten Gegner dieser Saison. Am kommenden Samstag erwartet uns in Rhynern wieder ein anderes Kaliber. Dennoch ist der 2. Platz eine schöne Monentaufnahme, aber auch nicht mehr ", so das Trainerteam.