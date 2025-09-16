U15 quält sich ins Viertelfinale

In der 2. Runde des Kreispokals ging es zum Tabellenzweiten der Kreisliga 1, zur JSG Scharmede.
Nach 70 Minuten stand zwar ein ungefährdeter 6:2(4:1)-Erfolg, überzeugen konnten wir aber so gut wie nie gegen einen sich tapfer wehrenden Gegner.
"Das war nicht wirklich überzeugend, für die Zuschauer, glaub ich, eher eine Qual, aber am Ende sind wir ohne grössere Probleme weiter. Aber uns muss klar sein, dass wir in der Bezirksliga so nicht auftreten dürfen.", so der Trainer.
Eine Kuriosität gab ss aber auch noch, gleich 3 Strafstösse pfiff der heute maximal überforderte Schiedsrichter, wo aber jeweils einer auf beiden Seiten mehr als strittig war.