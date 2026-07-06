U15 ohne Fehl und Tadel Anpfiff ins Leben +++ Saisonrückblick der Jugendmannschaften des FC-Astoria Walldorf von red. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Walldorfs U17 (mint) hat sich sehr gut geschlagen in der Oberliga. – Foto: Anpfiff ins Leben - bz

Auf lange Sicht gesehen kann die Erfahrung, die U19 des FC-Astoria Walldorf in der abgelaufenen Saison 2025/26 gemacht hat, durchaus positiv sein. Als Sechster der Oberliga Baden-Württemberg entgingen die jungen Astorstädter dem zwischendurch drohenden Abstieg dank einer ganz starken Serie von fünf Siegen hintereinander in der Endphase der Saison.

Somit feierte Meik Spieler einen versöhnlichen Abschluss nach vielen Jahren in verschiedenen Trainerrollen beim FCA. Höhen und Tiefen, wie sie für eine Juniorenmannschaft ganz normal sind, erlebte die U18 über die Spielzeit hinweggesehen. Vor allem zu Saisonbeginn tat sich die Mannschaft noch etwas schwer, je länger sie aber zusammenspielte, desto besser griffen die Rädchen ineinander und sie lieferte gerade gegen Top-Mannschaften starke Leistungen ab. Rang fünf in der Verbandsliga ist das Endergebnis, wobei der zweite Platz in der Heimtabelle positiv heraussticht beim zweitältesten Jugendjahrgang.

Einen Start nach Maß legte dagegen die U17 in der Oberliga Baden-Württemberg hin. Drei Siege in Serie zum Auftakt katapultierten die Mannschaft von Patrick Maurer direkt in die Spitzengruppe und legten den Grundstein für eine grundsolide Spielzeit. Über die Vorrunde hinweg stand dem Coach nahezu durchgängig der komplette Kader zur Verfügung, erfreulicherweise gab es wenig Verletzungen, sodass ein großer Konkurrenzkampf herrschte. "So soll es sein und unter diesen Voraussetzungen können sich die Jungs kontinuierlich miteinander messen und besser werden", sagt Anpfiff-Koordinator Sport beim FCA, Alex Keller. Die ausgeglichene erste Saisonhälfte brachte sechs Siege und sechs Niederlagen für die U17, die nach einer sehr guten Wintervorbereitung mit sechs ungeschlagenen Partien ins Kalenderjahr 2026 startete. Rang vier zum Abschluss bedeutet einen zufriedenstellenden Abschluss. "Die Mannschaft hat sich über die Saison hinweg toll entwickelt und die Jungs haben alles dafür getan, um im höheren Altersbereich den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu gehen", sagt Kellers Kollege Julian Hühn, Anpfiff-Koordinator Sportorganisation beim FCA.