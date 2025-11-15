U15 mit halbem Dutzend in Trier

Die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben am Samstag auch das Auswärtsspiel bei der SpVgg. 1958 Trier gewonnen. Auf dem Kunstrasenplatz im Trierer Stadtteil Feyen setzte sich das Team von Trainer Jonathan Leibrock mit 6:3 (4:1) durch. Den einzigen Treffer der Gastgeber vor der Pause erzielte Lenny Fuchsen in der 14. Minute zum 1:1-Ausgleich, nachdem Nunzio Marullo die Gäste in der 12.. Minute bereits in Führung brachte. Zur Pause lag das Malstatter Team nach Treffern von Leonard Texter (27.), Luca Kankel (30.) und Lenny de Weze (34.) mit 4:1 vorne, und innerhalb von elf Minuten erhöhten Thorben Becker (41.) und Marullo (52.) nach dem Wiederanpfiff bis zum 1:6-Zwischenstand. Die Moselaner kamen in der Schlussphase durch Treffer von Jona Iram (61.) und Abass Nazari (67.) noch zu zwei weiteren Treffern.

In der Tabelle ist das FCS-Team Dritter hinter den beiden überragenden Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und des 1. FSV Mainz 05. Die Trierer sind ohne einen einzigen Punkt Letzter. Das FCS-Team hat am Mittwoch um 18.30 Uhr im IKK-Saarlandpokal gegen den Ligakonkurrenten SV Elversberg ein Heimspiel auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld.