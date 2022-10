U15 gewinnt 22:0 gegen Horchheim 1.FC Saarbrücken: Rekordverdächtiger Heimsiueg der C-Junioren

Die U15 des 1. FC Saarbrücken hat am Samstag in einem Spiel ohne echte Gegenwehr gegen den SV 1920 Horchheim mit 22:0 (12:0) gewonnen und dabei ein rekordverdächtiges Ergebnis erzielt. Nach 28 Minuten stand der zweistellige sieg fest.

"Über das Spiel brauchen wir nicht viel zu reden, wir waren haushoch überlegen und haben ein deutliches Ergebnis erzielt", sagte C-Junioren-Trainer Nico Weißmann nach dem 22:0 (12:0)-Heimsieg gegen den SV 1920 Horchheim aus Worms vom vergangenen Samstag. Janick Gaebler (2.) eröffnete den Torreigen früh, Colin Schreiber (3. und 6.) legte schnell zwei Treffer nach, ehe Alessandro Cunsolo bereits nach neun Minuten das 4:0 folgen ließ. Der nächste Treffer ging auf das Konto von Erion Decani (13.)das 6:0 in der 16. Minute erzielte Temesgen Teadel (16.), der auch das 7:0 (20.) und 8:0 (22.) nachlegte. Janick Gaebler war in der 24. Minute für das 9:0 verantwortlich, das zweistellige Resultat war dann noch mal Sache von Alessandro Cunsolo (28.). Elias Hoffmann (32.) und Jonas Seidel (3e5.) sorgten für den 12:0-Pausenstand. Nach der Pause erhöhte Temesgen Teadel seine Trefferquote mit zwei Toren (36. und 40.), ehe Cunsolo das 15:0 erzielte. Teadel konnte sich auch das 16:0 in der 50. Minute gutschreiben lassen, ehe der eingewechselte Devine Boateng das 17:0 (54.) erzielte. Auch das 18:0 (57.), des 20:0 (61.) und das 21:0 (63.) gingen auf das Konto von Boateng. Zwischendurch erhöhte Teadel noch auf 19:0. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzte Cunsolo mit dem Treffer zum 22:0-Endstand (70.). Das FCS-Team ist nun Vierter, hat aber nur drei Punkte Rückstand auf die SV Elversberg, die ein spiel mehr ausgetragen hat und Zweiter ist. Am kommenden Samstag tritt das FCS-Team beim 1. FC Kaiserslautern (13 Uhr, Kunstrasenplatz Fröhnerhof, Mehlingenn) an, die Pfälzer liegen derzeit auf Rang eins und haben alle sechs Spiele gewonnen. Auch der Dritte Mainz 05 hat noch keinen Punkt eingebüßt, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen.