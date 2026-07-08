U15 feiert Oberliga-Klassenerhalt Anpfiff ins Leben +++ Saisonrückblick der Jugendmannschaften der SG Heidelberg Kirchheim von red. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die U15 der SGK feierte sensationell den Oberliga-Klassenerhalt. – Foto: Anpfiff ins Leben - bz

Die Saison 2025/26 war für die Teams des Anpfiff ins Leben Jugendförderzentrums Heidelberg von zahlreichen sportlichen Erfolgen, spannenden Herausforderungen und einer insgesamt sehr positiven Entwicklung geprägt. Von der U12 bis zur U19 zeigten die Mannschaften der SG Heidelberg-Kirchheim, dass sich eine konsequente Ausbildungsarbeit und ambitionierter Jugendfußball hervorragend miteinander verbinden lassen.

Für Aufsehen sorgte bereits die erstmals als Leistungsteam etablierte U12, die mit starken Ergebnissen gegen Nachwuchsleistungszentren auf sich aufmerksam machte. Höhepunkt war der Einzug ins Kreispokalfinale nach dem sensationellen Halbfinalsieg gegen die U13 des SV Sandhausen. Dort setzte sich schließlich die eigene U13 durch, die unter Cheftrainer Paul Wiegräbe ebenfalls eine herausragende Saison spielte. Nach Platz drei in der Hinrunde gewann das Team die Rückrunde der D-Junioren-Kreisliga Heidelberg ohne einen einzigen Punktverlust. Die U14 bewies in einer sehr stark besetzten Landesliga große Moral und sicherte sich den Klassenerhalt am vorletzten Spieltag. Die U15 sorgte als Oberliga-Aufsteiger für Begeisterung und hielt mit einer mutigen, offensiv ausgerichteten Spielweise die Klasse. Besonders bemerkenswert: Auch gegen die großen Nachwuchsleistungszentren blieb die Mannschaft ihrer Spielidee treu.

Die U16 spielte eine starke Saison in der Landesliga und belegte am Ende Platz zwei hinter dem VfR Mannheim. Besonders beeindruckend war die Offensivkraft der Mannschaft, die im Durchschnitt mehr als drei Tore pro Spiel erzielte. Die U17 von David Wüst schloss die Verbandsliga auf einem hervorragenden vierten Tabellenplatz ab. Mit dem Sieg am letzten Spieltag gegen Meister Nöttingen griff die Mannschaft sogar noch entscheidend in das Aufstiegsrennen ein und setzte einen gelungenen Schlusspunkt unter die Saison.