U15 deutlicher Sieger

Die U15 des 1. FC Saarbrücken hat sich am Samstag im Heimspiel gegen Wormatia Worms klar behauptet. Beim 6:0 (3:0)-Erfolg verteilten sich die Treffer auf beide Halbzeiten gleichermaßen. Bis zur Pause trafen Jonas Diener (2) und Lukas Dillschneider, nach dem wechsel verdoppelten Moritz Hübschen (2) und Lennart Müller den Vorsprung. In der Tabelle liegt das FCS-Team nach fünf Spielen hinter den NLZ-Teams des 1. FSV Mainz 05 (mit makellosen 15 Zählern) und dem 1. FC Kaiserslautern auf Rang Drei. allerdings punktgleich mit dem Ludwigshafener SC und TuS Koblenz. Am kommenden Samstag geht es für die FCS-Jungs nach Mainz zum SV Gonsenheim.