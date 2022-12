U15 des JFV Cloppenburg setzt Siegesserie weiter fort

Im letzten Punktspiel der Hinrunde behauptete sich die U15 des JFV Cloppenburg mit einem deutlichen und ungefährdeten 6:0 gegen die JSG Listrup/Leschede/Emsbüren.



Die Mannschaft des Trainergespannes Marlon Wichmann/Philipp Funcke setzte die Erfolgsserie der letzten Wochen trotz mehrere krankheitsbedingten Ausfälle mit vier deutlichen Siegen aus fünf Spielen fort. Die vor der Saison neu zusammengestellte Formation verkraftet die Abgänge von gleich vier Spielern zum SV Werder Bremen und SV Meppen immer besser und imponiert mit einem intensiven Umschaltspiel. Der Lohn: 20 Pluspunkte auf der Habenseite und Platz 5 in der Landesliga, was vor der Saison die kühnsten Optimisten nicht erwarteten. Die Mannschaft ist im Laufe der Hinrunde zu einer starken Einheit zusammengewachsen und will sich konzentriert in der im März beginnenden Rückrunde weiter steigern. Die Planungen für die nächste Saison sind angelaufen, denn der Klassenerhalt nimmt trotz der sicheren fünf Absteiger immer deutliche Konturen ein.