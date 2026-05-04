U15 der SG Regenstauf holt sich den Pokal

Für die C-Junioren der SG Regenstauf geht es im Pokal nun auf Bezirksebene weiter. – Foto: Lachner

Die erste Halbzeit verlief ohne große Höhepunkte mit nur wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel nahm die Begegnung dann richtig Fahrt auf. Kurz nach der Halbzeit, in der 41. Spielminute, ging die SG Regenstauf mit 1:0 in Führung. Die JFG Schwarze Laber antwortete prompt und konnte die Regenstaufer Führung in der 50. Spielminute ausgleichen. Als sich alle schon auf das Elfmeterschießen eingestellt haben, konnten die Hausherren in der letzten Minute doch noch die Entscheidung herbeiführen. Nach einer Ecke gelang ihnen schließlich der 2:1-Siegtreffer. Kurz darauf folgte der Schlusspfiff von Du Huy Vu vom TSV Bernhardswald, der das Pokalfinale jederzeit souverän leitete.



Die Regenstaufer konnten sich somit für die 3:5-Punktspielniederlage gegen die JFG Schwarze Laber eine Woche zuvor revanchieren. Nach Spielende führten die BVF-Vertreter Harald Greß (Kreisvorsitzender), Nicolas Floch (Kreisjugendleiter) und Stefan Lachner (Pokalleiter) die Siegerehrung durch. Durch den Pokalsieg im Kreis Regensburg qualifiziert sich die U15 der SG Regenstauf/Zeitlarn/Laub für die nächste Runde auf Bezirksebene.

Diese findet am Mittwoch, 13. Mai 2026 statt. Hier muss der Regensburger Pokalsieger auswärts beim ASV Cham III antreten. Der Kreisjugendausschuss Regensburg gratuliert der (SG) TB/ASV Regenstauf zum Pokalsieg und wünscht für den weiteren Verlauf im Pokalwettbewerb viel Erfolg.