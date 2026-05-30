U15 der SG Orlen sichert Verbandsliga von Felix Thorhauer · Heute, 19:58 Uhr · 0 Leser

Am vorletzten Spieltag machte die U15 der SG Orlen den Klassenerhalt in der Verbandsliga perfekt. Zum letzten Auswärtsspiel der Saison reiste die Mannschaft vom Zugmantel zum Tabellenletzten VfB Ginsheim. Die Gastgeber benötigten unbedingt einen Sieg, um nach Punkten zu Orlen aufzuschließen. Entsprechend konzentriert gingen die Orlener Jungs die Partie an, zumal das Hinspiel bereits deutlich gewonnen worden war. Bei drückenden Temperaturen entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. Die Ginsheimer erwischten den besseren Start und gingen mit 1:0 in Führung. Die Antwort der SG Orlen ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Sören Sonnenberg erzielte den verdienten Ausgleich zum 1:1. Mit diesem leistungsgerechten Unentschieden ging es auch in die Halbzeitpause.

Die in der Pause vorgenommenen taktischen Anpassungen zeigten nach dem Seitenwechsel Wirkung. Orlen gewann zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen und setzte die Gastgeber immer stärker unter Druck. Die Folge war die 2:1-Führung durch Alex Krupa. Wenig später erhöhte Linus Taibinger auf 3:1 und sorgte damit bereits für eine Vorentscheidung. Auch defensiv präsentierte sich die SG Orlen stabil und ließ dem VfB Ginsheim kaum noch Möglichkeiten, zurück ins Spiel zu finden. In der Schlussphase machte Sören Sonnenberg mit einem Doppelpack alles klar. Besonders sehenswert war dabei sein Treffer aus rund 22 Metern, weitere acht Alu-Treffer unterstrichen die beste Saisonleistung in Halbzeit zwei.