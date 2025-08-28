U15-Cup: So reagierte der SSV Berghausen auf Werder Bremens Absage

Diese Nachricht stellte auch einen erfahrenen Organisator wie Helmut Höhn vor eine Aufgabe. Wenige Tage vor dem Beginn des 21. Jugendfußball-Turniers auf der Anlage des SSV Berghausen ereilte den „Chef“ eine Hiobsbotschaft aus Norddeutschland: Mit der U15 des SV Werder Bremen musste eine von acht fest eingeplanten Mannschaften ihre Teilnahme kurzfristig absagen. „Sie haben ein Ligaspiel gegen den VfL Osnabrück, das verlegt werden sollte. Doch der Staffelleiter hat einer Verlegung leider nicht zugestimmt“, erklärt Höhn auf Anfrage über die Norddeutschen.

Der Organisator stand somit vor der Herkulesaufgabe, binnen weniger Tage adäquaten Ersatz zu finden. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Doch dank seines umfassenden Netzwerks wurde Höhn tatsächlich fündig. „Ich bin Dennis Waldinger von der Fortuna und den Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern sehr dankbar. Sie haben wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um zu helfen“, schildert Höhn.

In Gemeinschaftsarbeit gelang es schließlich, mit der C-Jugend von Ratingen 04/19 ein Team ausfindig zu machen, das kurzerhand für Werder Bremen in die Bresche springt. „Wir hatten für das Wochenende eigentlich zwei Testspiele vereinbart. Die konnten wir aber absagen. Für uns ist das eine tolle Sache, an so einem Turnier teilnehmen zu dürfen. Die Möglichkeit, gegen den 1. FC Kaiserslautern zu spielen, bekommen unsere Jungs nicht alle Tage“, sagt Ratingens Trainer Daniel Kampmann. Für ihn und sein Team beginnt der Ligabetrieb in der Regionalliga West eine Woche später.

Das zweitägige Turnier in Berghausen ist somit die perfekte Generalprobe. So sieht es auch Dennis Waldinger, der mit der Fortuna zum „Inventar“ der traditionellen Veranstaltung zählt. „Für uns ist das noch einmal eine gute Standortbestimmung, bevor es eine Woche später wieder um Punkte geht“, erklärt Fortunas U15-Trainer. In der Vorrundengruppe B dürften die Flingerner gegen den 1. FC Kaiserslautern, den VfL Bochum und den Partnerverein aus Ratingen ein Wort um den Gruppensieg mitreden.

Kein klarer Favorit

Wer am Ende den Siegerpokal in die Höhe stemmen wird, vermag auch Helmut Höhn nicht vorauszusagen. „Leverkusen als Titelverteidiger und Bochum sind sicher stark einzuschätzen. Aber auch auf den 1. FC Kaiserslautern bin ich sehr gespannt. Er hat sein erstes Ligaspiel am vergangenen Wochenende mit 7:0 gewonnen“, sagt der Turnierchef.

Höhn ist erleichtert, dass nach aufregenden Tagen nun alle Voraussetzungen geschaffen sind, um den Provinzial Cup über die Bühne zu bringen. „Das Teilnehmerfeld ist wieder komplett, die Schiedsrichter sind bestellt, und auch das Catering für die Mannschaften und die Zuschauer steht. Es kann losgehen“, sagt der Organisator. Aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten rund um die Anlage an der Baumberger Straße empfiehlt der Gastgeber, den mit dem Pkw anreisenden Besuchern, sich in der Umgebung nach Abstellplätzen umzusehen. Der Eintritt an beiden Spieltagen ist frei.

Teilnehmerfeld, Gruppe A: SV Darmstadt 98, Viktoria Köln, Bayer 04 Leverkusen (Titelverteidiger), SSV Berghausen. Gruppe B: 1. FC Kaiserslautern, VfL Bochum, Fortuna Düsseldorf, Ratingen 04/19. Vorrundenspiele: Samstag ab 9.15 Uhr, Sonntag, ab 9 Uhr; Finalspiele: Sonntag ab 14.30 Uhr. Spielzeit: 2x30 Minuten