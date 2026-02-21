U15-Bayerische: Ingolstadt holt Titel, Deggendorf schlägt sich tapfer Die Jungschanzer setzen sich im Finale erst im Sechsmeterschießen gegen den FC Augsburg durch von PM BFV · Heute, 20:58 Uhr · 0 Leser

Der FC Ingolstadt 04 hat sich die bayerische Hallenkrone bei den U15-Junioren aufgesetzt. – Foto: Quelle: Lennart Baumann/BFV

Der Titel geht nach Oberbayern: Die U15-Junioren des FC Ingolstadt 04 haben zum zweiten Mal nach 2019 die Bayerische Hallenmeisterschaft der U15-Junioren gewonnen. Im Endspiel in der Würzburger tectake Arena (Unterfranken) setzten sich die Jungschanzer vor rund 420 Zuschauern mit 7:6 nach Sechsmeterschießen gegen den Nachwuchs des FC Augsburg durch.



Nach der regulären Spielzeit hatte es im Endspiel 1:1 gestanden: Adrian Dempfle brachte Augsburg bereits in der ersten Minute in Führung, Triomphe Monginda glich in der siebten Minute für Ingolstadt aus. Vom Punkt bewiesen die FCI-Youngster anschließend die besseren Nerven. Den entscheidenden Treffer erzielte Moritz Walther – und löste damit riesigen Jubel beim Team von Trainer Victor Schiele aus.

„Wir freuen uns natürlich sehr! Die Jungs haben sich heute voll reingehauen, eine perfekte Teamleistung gezeigt und sich aus meiner Sicht verdient zum Bayerischen Hallenmeister gekrönt – auch wenn im Sechsmeterschießen immer ein bisschen Glück dazugehört“, sagte Schiele nach der Siegerehrung. „Es war ein starkes Event mit toller Stimmung in der Halle. Dass wir am Ende tatsächlich den Titel holen, ist für uns natürlich der bestmögliche Ausgang.“ Durch den Turniersieg haben sich die Ingolstädter U15-Junioren zugleich für die Süddeutsche Hallenmeisterschaft qualifiziert, die am Sonntag, den 8. März, in Ehningen (Baden-Württemberg) ausgetragen wird. Dort geht es um das Ticket für die Deutsche Hallenmeisterschaft vom 20. bis 22. März 2026 in Duisburg.



Bemerkenswert: Beide Finalisten hatten ihre Vorrundengruppen „lediglich“ auf dem zweiten Platz beendet. Vor allem der FC Augsburg musste bis zum Schluss zittern. Zwar startete das Team von Trainer Thilo Wilke mit Siegen gegen den ASV Cham (3:0) und den FC Stätzling (2:0), unterlag anschließend jedoch dem SSV Jahn Regensburg mit 0:1 und kam gegen den späteren Gruppensieger TSV Milbertshofen nicht über ein 0:0 hinaus. Der FCA-Nachwuchs konnte sich letztlich beim FC Stätzling bedanken, der in seinem abschließenden Vorrundenduell den Jahn aus Regensburg mit 2:0 besiegte und so das Augsburger Weiterkommen sicherte.





Der FC Ingolstadt startete mit einem 1:0-Erfolg gegen die SpVgg Mögeldorf ins Turnier, musste sich dann jedoch dem Ausrichter und Titelverteidiger Würzburger Kickers mit 1:2 geschlagen geben. Siege gegen die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf (3:0) und die SpVgg Bayreuth (1:0) reichten schließlich souverän für das Halbfinalticket – hinter den punktgleichen Würzburgern, die dank des besseren direkten Vergleichs Platz eins in Gruppe B belegten.



Im Halbfinale platzte dann der Traum der Würzburger Kickers von der Titelverteidigung: Gegen den FC Augsburg setzte es eine 0:2-Niederlage. Im zweiten Vorschlussrundenspiel bezwang Ingolstadt den TSV Milbertshofen, Hallenmeister des Jahres 2024, mit 5:4 (1:1) nach Sechsmeterschießen. Die Münchner sicherten sich anschließend Rang drei durch einen 2:1-Erfolg im kleinen Finale gegen die Würzburger Kickers.



