U15: 1. FC Kleve verpasst Sieg nur knapp Niederrheinliga: Die C-Junioren müssen beim 1:1 beim 1. FC Bocholt erst in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer hinnehmen. SV Straelen gewinnt 4:1.

Sieben Tage nach dem Sieg gegen den Kreisrivalen SV Straelen haben sich die C-Junioren des 1. FC Kleve in der Niederrheinliga mit einem 1:1 (0:0) beim 1. FC Bocholt begnügen müssen. Unglücklich aus Sicht der Gäste: Der Ausgleichstreffer fiel erst in der Nachspielzeit.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit hatte Mika van Lipzig (54.) den Tabellenfünften in Führung gebracht. Er traf nach einem Eckball von Ilyas Miri per Kopf. „Danach hatten wir zwei Riesenchancen, den zweiten Treffer zu erzielen, waren aber einfach nicht effektiv genug“, sagte der Klever Trainer Niko Hegemann. Und so mussten seine Schützlinge mit der letzten Aktion des Spiels noch den Ausgleich hinnehmen. Der Bocholter Alejandro Constantin verwandelte einen Foulelfmeter (70.+1) zum Endstand.

Das Ergebnis war indes nicht ganz unverdient, so FC-Trainer Hegemann. „Natürlich haben wir uns alle ein bisschen geärgert. Vom Spielverlauf her ist das Resultat zwar unglücklich. Aber über 70 Minuten war es ein relativ ausgeglichenes Fußballspiel“, stellte er nach der Partie fest.