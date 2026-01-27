U14/3 in Nievenheim

Spielerische Klasse gegen körperliche Herausforderungen ​Beim Hallenturnier in Nievenheim zeigte unsere U14/3 zwei Gesichter:

Beeindruckenden Kombinationsfußball auf der einen und die harten Fakten des Altersunterschieds auf der anderen Seite.

​Traumstart mit Kombinationsfußball & starkem Rückhalt ​Das Turnier begann mit einem Paukenschlag. Im ersten Spiel zeigten die Jungs eine Leistung, die uns Trainer begeisterte: Es wurde kombiniert, als gäbe es kein Morgen mehr. Mit fast perfektem Fußball und einer enormen Spielfreude dominierte unsere U14/3 das Geschehen. ​Besonders hervorzuheben ist dabei die starke Leistung unseres Torhüters, der mit glänzenden Paraden und großer Ruhe von hinten heraus agierte. Er hielt der Mannschaft in den entscheidenden Momenten den Rücken frei und legte so den Grundstein für unsere Offensivaktionen.

​Mut zur Rotation in einem starken Umfeld ​Die Rahmenbedingungen für unser Team sind sportlich anspruchsvoll: Während wir es in der Liga meist mit dem 2011er-Jahrgang zu tun haben, trafen wir hier beim Turnier in Nievenheim auf fast gleichaltrige .

​Wir Trainer haben uns dennoch ganz bewusst dafür entschieden, den Fokus auf das gesamte Team zu legen und allen 12 mitgereisten Spielern Einsatzzeiten zu ermöglichen. Durch die notwendigen Wechsel ging jedoch der Spielfluss der ersten Partie etwas verloren. Das fehlende „Eingespieltsein“ führte dazu, dass wir trotz leidenschaftlicher Moral am Ende der Vorrunde knapp ausschieden.