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U14-Turnier beim JFV Buxtehude am 1. Mai
Nachwuchs einiger Bundesligavereine am Start
von Andreas Meier · Heute, 05:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic
Ein Nachwuchsturnier der Spitzenklasse veranstaltet am 1. Mai der JFV Buxtehude.
Auf dem Sportgelände des VSV Hedendorf/Neukloster gastieren unter anderem die U14-Teams von Werder Bremen, VFL Wolfsburg, Osnabrück und dem 1. FC Magdeburg. "Wir freuen uns sehr, so tolle Mannschaften bei uns begrüßen zu dürfen", so Adrian Timmermann, seit 1. April der neue sportliche Leiter des JFV Buxtehude, der zuvor unter anderem beim VfL Sittensen aktiv war.
Um 10 Uhr beginnt das Turnier auf dem Gelände des JFV. Das Turnierende ist für 17 Uhr geplant.