U14 mit Last-Minute Sieg beim SV 1880 München

Die Jungs waren heute top motiviert nach den letzten Spielen haben wir die Mentalität aus Kampf, Leidenschaft und vor allem in der 2.Halbzeit in Sachen Zweikampfstärke gezeigt die es in der Kreisliga benötigt um dort zu bestehen.

In Sachen Fußball war es heute von uns ein Spiel was rein auf Kick and Rush geprägt war aber am Ende zum Erfolg geführt hat. Der SV 1880 eine technisch stark veranlagte Mannschaft wollte es mit vielen Dribbling und Schnittstellenpässen hinter unsere 4er Kette schaffen aber unsere Abwehr um P.Schneider, Krieger, Habel und Köhn waren auf zack.

Die Jungs aus dem Mittelfeld & Sturm spulten Kilometer ab, dass sie Kilometergeld Verlagen hätten können und hauten sich in jedes Kopfballduell rein sowie scheuten Sie keinen Zweikampf.