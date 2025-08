U14-Leistungsvergleich in Mingolsheim Nachwuchstalente messen sich im TuS-Sportpark

Am Sonntag versammeln sich die U14-Jugendmannschaften des 1. FC Kaiserslautern, der Eintracht aus Frankfurt und des FC 08 Villingen in Bad Schönborn zu einem interessanten Leistungsvergleich. Der Ausrichter, die Jugendabteilung des TuS Mingolsheim, empfängt die drei Mannschaften und interessierte Zuschauer auf dem heimischen Sportgelände (Schönborn-Allee 5 in 76669 Bad Schönborn) und sorgt durch einen kleinen Verkaufsstand für die entsprechende Verpflegung.

Spielplan:

Zunächst treffen die Mannschaften von Eintracht Frankfurt und dem FC 08 Villingen aufeinander (11:00 Uhr), ehe sich nach einer kurzen Pause die Teams des 1. FC Kaiserslautern und der Frankfurter Eintracht gegenüberstehen (12:00 Uhr). Den Abschluss bilden die Nachwuchskicker der Roten Teufel gegen den FC 08 Villingen um 13:00 Uhr.