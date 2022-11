U14 holt gegen den ASV Dachau in der Nachspielzeit noch ein 2:2

In der Halbzeitpause fand man anscheinend die richtigen Worte für die Jungs, in Zweikämpfe die wir vorher nicht kamen bzw. wir zu lieb waren in Halbzeit 1, waren wir ab jetzt präsent und zwangen die Dachauer auch jetzt zu mehr Fehlern.

Unsere Jungs lagen bereits nach 8 Minuten in Rückstand nach einem Tor das aus dem Abseits erzielt wurde. Die Dachauer bestimmten von der Zeit an das Spiel und ließen den Ball teils technisch stark durch ihre Reihen laufen auf die wir wenig Zugriff bekamen. Das 0:2 aus unserer Sicht fiel nach einem sehr einfachen Dribbling wo wir viel zu brav verteidigen auf Kreisliga-Niveau wird das gnadenlos bestraft.

Nach dem 5:0 Erfolg in der Vorwoche gegen den FC Freiham konnte man heute befreit aufspielen, man hatte ja nichts zu verlieren in den Sinne weil wir alle wissen das im Endeffekt der ASV Dachau die fußballerisch bessere Mannschaft hat wie wir zum Vergleich.

Das 1:2 erzielte P.Schneider nach Eckball von Krieger der kurz nach der Halbzeitpause in der 39.Minute den Abschlusstreffer markierte. Ab dem Zeitpunkt war der Glaube da etwas zählbares zu holen. Die Jungs hauten alles rein probierten ihr bestes in Sachen Einsatzwille, Laufbereitschaft und im Zweikampfverhalten, fußballerisch war es nicht immer schön anzuschauen, aber die Jungs belohnten sich in der Nachspielzeit mit dem 2:2 durch Gerer der nach einem Schnittstellenpass von Hentzel aus stark abseitsverdächtiger Position im 1 gegen 1 auf den Torwart zulief und den Ball im Dachauer Gehäuse unterbrachte.

In allem ein verdienter Punkt am Ende für die Menzinger Jungs, in Sachen Abseits hat jede Mannschaft einmal profitiert das es sich somit am Ende ausgeglichen hat. Die Dachauer waren zwar die bessere Mannschaft, haben es aber verpasst uns den Todesstoß mit dem dritten Treffer zu geben und somit am Leben gelassen was wir am Ende grausam bestraft haben aus Dachauer Sicht.

