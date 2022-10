U14 gelingt der Befreiungsschlag im Abstiegskampf mit 5:0 Sieg

Die Jungs aus Menzing haben sich viel vorgenommen für das Spiel gegen den FC Freiham und waren von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft. Man konnte bereits früh in Führung gehen (4.) durch Hentzel als dieser vor dem Strafraum freigespielt wurde, in dem er in bester Stürmer Manier einlief und den Ball zum 1:0 in die Maschen versenkte. Wir hatten zwar immer die Kontrolle über das Spiel ließen aber viele Torchancen schon fahrlässig liegen. Kurz vor der Halbzeit (31.) konnte man wieder durch Hentzel auf 2:0 erhöhen.

Für die 2.Halbzeit legte man den Fokus auf die Genauigkeit der Pässe, was sich mit zunehmender Spielzeit dann auch verbesserte. Das 3:0 erzielte (43.) Zimmermann per Abstauber. In der (54.) erhöhte dann per Elfmeter wieder Hentzel zum 4:0 und erzielte damit einen Hattrick. Den Schlusspunkt zum sehenswerten 5:0 setzte Mustafi per Kopfball nach einer Hereingabe per Flanke von der halbrechten Seite durch Habel.