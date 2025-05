U13 setzt auf Sichtungstraining bei Kaderplanung für 25/26

Die aktuelle Saison geht in ihre letzte Runde. Nach dem gestrigen Pokalsieg (Bericht folgt) blicken unsere Jungs der D-Jugend nun auf die letzten beiden Spiele der Saison. Klares Ziel: Meister werden!



Während sich die jungen Kicker vollkommen darauf konzentrieren, die Spiele gegen Schwarzenfeld und Kötzting zu gewinnen, laufen im Hintergrund bereits die Planungen für die neue Spielzeit 2025/2026. D-Jugend-Koordinator Siegfried Seidl hat momentan alle Hände voll zu tun. Um auch nächste Saison eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen, wird am 06.Juni.2025 ein Sichtungstraining veranstaltet. Da unsere aktuelle D1 in der Kreisliga Platz 1 oder 2 bereits sicher hat, besteht die Möglichkeit in der nächsten Saison in der BEZIRKSOBERLIGA zu spielen.

Neben den in der D-Jugend verbleibenden Spielern freut sich das Trainerteam auch auf die E-J-Nachrücker aus den Stammvereinen.

Natürlich ist auch jeder interessierte externe Kicker gerne eingeladen am Sichtungstraining teilzunehmen.