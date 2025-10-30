Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: TSV Immenhausen
U13-Leistungsvergleich in Immenhausen
Am 01.11.2025 findet im Bernhardt-Vocke-Sportzentrum ein spannender U13-Leistungsvergleich statt! Beginn ist um 11:30 Uhr.
Mit dabei sind namhafte Nachwuchsteams aus dem Profibereich: SV Darmstadt 98 FSV Frankfurt VfL Osnabrück FC Carl Zeiss Jena
Kommt vorbei und erlebt Jugendfußball auf Top-Niveau!