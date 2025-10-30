 2025-10-30T14:25:35.653Z

Vereinsnachrichten
U13-Leistungsvergleich in Immenhausen

Am 01.11.2025 findet im Bernhardt-Vocke-Sportzentrum ein spannender U13-Leistungsvergleich statt! Beginn ist um 11:30 Uhr.

Mit dabei sind namhafte Nachwuchsteams aus dem Profibereich:
SV Darmstadt 98
FSV Frankfurt
VfL Osnabrück
FC Carl Zeiss Jena

Kommt vorbei und erlebt Jugendfußball auf Top-Niveau!

