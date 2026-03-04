U13-Leistungsvergleich am 25. März in Immenhausen

– Foto: TSV Immenhausen

Nachdem wir bereits im November 2025 einen Leistungsvergleich ausgerichtet haben, folgt nun das nächste Highlight: Am 25.03.2026 findet erneut ein U13-Leistungsvergleich in Immenhausen statt.

Mit dabei sind namhafte Nachwuchsteams von TSG Wieseck, SV Wehen Wiesbaden, Hannover 96 und FC Carl Zeiss Jena. Gespielt wird im Modus „Jeder gegen Jeden“.

Anstoß ist um 11:30 Uhr im Bernhardt-Vocke-Sportzentrum, Bernhardt-Vocke-Straße 6, 34376 Immenhausen. Das letzte Spiel ist für 17:00 Uhr angesetzt.