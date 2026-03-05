U13-Leistungsvergleich am 21. März in Immenhausen

– Foto: TSV Immenhausen

Mit dabei sind namhafte Nachwuchsteams von TSG Wieseck, SV Wehen Wiesbaden, Hannover 96 und FC Carl Zeiss Jena. Gespielt wird im Modus „Jeder gegen Jeden“.

Anstoß ist um 11:30 Uhr im Bernhardt-Vocke-Sportzentrum, Bernhardt-Vocke-Straße 6, 34376 Immenhausen. Das letzte Spiel ist für 17:00 Uhr angesetzt.