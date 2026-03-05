Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
U13-Leistungsvergleich am 21. März in Immenhausen
von Kristoffer Koch · Heute, 10:14 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSV Immenhausen
Mit dabei sind namhafte Nachwuchsteams von TSG Wieseck, SV Wehen Wiesbaden, Hannover 96 und FC Carl Zeiss Jena. Gespielt wird im Modus „Jeder gegen Jeden“.
Anstoß ist um 11:30 Uhr im Bernhardt-Vocke-Sportzentrum, Bernhardt-Vocke-Straße 6, 34376 Immenhausen. Das letzte Spiel ist für 17:00 Uhr angesetzt.
Wir freuen uns auf hochklassigen Jugendfußball und viele Zuschauer am Spielfeldrand.