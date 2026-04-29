U13 krönt sich erneut zum Niedersachsenmeister Jungwölfe gewinnen den Avacon-Cup zum vierten Mal und bleiben ungeschlagen von red · Heute, 12:43 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörn Kutschmann

Die VfL Wolfsburg U13 hat den Avacon-Cup des Niedersächsischen Fußballverbandes erneut gewonnen und sich damit inoffiziell den Titel des Niedersachsenmeisters gesichert. Nach den Erfolgen in den Jahren 2008, 2018 und 2022 triumphierten die Jungwölfe nun bereits zum vierten Mal bei dem renommierten Nachwuchsturnier.

Die Mannschaft von Trainer Marius Feder überzeugte über die gesamte Endrunde hinweg mit konstant starken Leistungen. Fünf Siege und zwei Unentschieden reichten am Ende zum Turniersieg. Besonders spannend wurde es erst im letzten Spiel, als es gegen Hannover 96 U13 im direkten Duell um Platz eins ging. Wolfsburg ging in Führung, musste jedoch den Ausgleich hinnehmen. Das 1:1 genügte dennoch, um den Gesamtsieg perfekt zu machen und Hannover in der Abschlusstabelle knapp hinter sich zu lassen.

Später Meppen-Ausgleich als Schlüssel Ein entscheidender Moment auf dem Weg zum Titel war das späte 2:2 gegen den SV Meppen U13. Dieser Punktgewinn hielt die Konkurrenz auf Distanz und ebnete den Weg für das Endspiel gegen Hannover. Trainer Feder zeigte sich nach dem Turnier entsprechend zufrieden. Er hob besonders die Entwicklung seiner Mannschaft in den vergangenen zwei Jahren hervor und sprach von einem verdienten Erfolg über beide Turniertage hinweg.