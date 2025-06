U11-/U12-Pokalturnier: 2. Berger-Cup am 28. und 29. Juni

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht der Berger-Cup in die zweite Runde. Erstmals wird das überregionale Jugendfußballturnier an zwei Tagen ausgetragen. Am Samstag, 28. Juni, treten zwölf U12-Teams gegeneinander an, am Sonntag, 29. Juni, folgen die U11-Mannschaften. Am Samstag startet das Turnier um 9.30 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr, die Finalrunden laufen jeweils ab zirka 14.45 Uhr.