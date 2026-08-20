U11 Sparkassen-Cup 2026 in Immenhausen von Kristoffer Koch · Heute, 11:01 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Immenhausen

Am 5. und 6. September 2026 steht das Bernhardt-Vocke-Sportzentrum erneut ganz im Zeichen des Nachwuchsfußballs. Der U11 Sparkassen-Cup bringt auch in diesem Jahr wieder Bundesliganachwuchsteams und regionale Mannschaften zusammen und verspricht zwei Tage voller spannender Spiele und Fußball auf hohem Niveau. Am Samstag, 5. September 2026, treten renommierte Nachwuchsleistungszentren wie Werder Bremen, Hannover 96, Göttingen 05, FC Rot-Weiß Erfurt und Arminia Bielefeld an. Diese Teams treffen auf ambitionierte regionale Vertreter, darunter der KSV Baunatal, die JSG Calden/Grebenstein/Espenau, die SG Hombressen/Udenhausen, die JSG Reinhardshagen/Bonaforth sowie die TSV Immenhausen.

Der aktuelle Spielplan vom 05.09.2026 ist hier zu finden: https://www.fupa.net/cup/sparkassen-cup-u11-immenhausen/matches Auch abseits des Platzes ist bestens für die Besucherinnen und Besucher gesorgt. Ein abwechslungsreiches Angebot an Speisen und Getränken sorgt dafür, dass niemand hungrig oder durstig bleibt und der Turniertag entspannt genossen werden kann.